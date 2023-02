Sklep xPro.pl dla profesjonalistów od włosów.

Xpro to sklep stworzony z myślą o osobach, które pracują na co dzień z włosami. Zapewnia odpowiednie wyposażenie zakładów fryzjerskich czy barberskich. Pozwala wyposażyć salon w różne sprzęty, aż po akcesoria, potrzebne w pracy fryzjerskiej.

W sklepie xPro znajdziemy wysokiej jakości produkty BaByliss, które są nieustannie udoskonalane i dostosowywane do rosnących wymagań klientów, tak by jak najlepiej dopasować się do trendów fryzjerskich, nowych technik, czy rozwiązań na rynku.

Sklep internetowy obejmuje wszystkie kategorie produktów, takich jak:

suszarki,

prostownice,

lokówki, wałki,

szczotki,

maszynki do strzyżenia,

trymery itp.

O marce

Marka BaBylissPro cieszy się zaufaniem wśród profesjonalistów od 60 lat. Za jakością urządzeń stoi odpowiednie ich testowanie w wykwalifikowanych centrach, skupiające się szczególnie na ergonomii, wydajności, mocy oraz estetyce wykonania. Produkty tej marki są cenione przez profesjonalnych fryzjerów, czy barberów.

Zapraszamy do sklepu xPro i zapoznania się z ofertą już teraz!

https://xprosklep.pl/