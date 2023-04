XPro wyposaży Cię w niezbędne produkty do stylizacji włosów, niezależnie od tego jakie włosy posiadasz. To urządzenia, których używa Twój fryzjer, zapewniając tym samym najwyższą jakość. Zarówno Panie jak i Panowie mogą zadbać o pielęgnację włosów z XPro!

Znajdziesz tam produkty z kategorii: suszarki, prostownice, lokówki, falownice, karbownice, szczotki, akcesoria, maszynki, trymery.

Taki zakres produktów - od urządzeń fryzjerskich po akcesoria, pozwala wyposażyć także salony zarówno fryzjerskie jak i barberskie w niezbędne narzędzia do pracy. Produkty odznaczają się wysoką jakością wykonania, ergonomią, a także najnowszymi funkcjami, pozwalającymi na osiągnięcie maksymalnych efektów przy jednoczesnej dbałości o włosy.

Polecane prostownice:

BAB3000EPE

Profesjonalna prostownica Elipsis3000 dzięki swojej eliptycznej nagrzewającej się obudowie może być stosowana także jako lokówka. Prostuj, twórz fale lub loki maksymalnie łatwo i efektownie. Wyposażona w generator jonów ujemnych, 5-stopniową regulację temperatury oraz powlekane płytki, które są 3x gładsze i odporne na niekorzystne czynniki.

Więcej tutaj: https://xprosklep.pl/product/prostownica-babylisspro-bab3000epe/

BAB3091BKTE

Profesjonalna prostownica z edycji limitowanej, idealna do zabiegów technicznych takich jak prostowanie keratynowe czy brazylijskie. Wyposażona w generator jonów ujemnych oraz tytanowe płytki, które zapewniają ochronę włosów oraz nadzwyczajny blask. Regulacja temperatury w zakresie od 150°C do 230°C pozwala na zastosowanie urządzenia na każdym rodzaju włosów, od najbardziej delikatnych do najtrudniejszych i od najcieńszych do najgrubszych.

Więcej tutaj: https://xprosklep.pl/product/prostownica-tytanowa-babylisspro-bab3091bkte/

Polecane suszarki:

BAB6970IE

Profesjonalna suszarka Caruso-HQ włoskiej produkcji z wysokowydajnym silnikiem typu ac, zapewniającym prędkość powietrza do 172 km/h, gwarantuje suche włosy w mgnieniu oka. Kontrola ciepła daje niezawodną wydajność, optymalne suszenie i długotrwałe, doskonałe rezultaty stylizacji z większą odpornością na wilgoć.

Więcej tutaj:

https://xprosklep.pl/product/suszarka-do-wlosow-babylisspro-caruso-bab6970ie/

BAB5586GE

Babylisspro SL ionic to niesamowicie lekka, profesjonalna suszarka do włosów o mocy 1800 W z technologią jonową. Waży tylko 420 g, a jej ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort i kontrolę podczas stylizacji włosów. Suszarka posiada 3 ustawienia prędkości, temperatury i przycisk chłodnego powietrza, dzięki czemu może być stosowana na wszystkich rodzajach włosów.

Więcej tutaj: https://xprosklep.pl/product/suszarka-do-wlosow-babylisspro-sl-bab5586ge/







Odwiedź sklep XPro już teraz i przekonaj się jak nasze produkty mogą ułatwić twoją pracę: https://xprosklep.pl/ .