Kup taniej produkty BaByliss z okazji Black Friday!

Do akcji promocyjnej związanej z Black Friday, postanowił dołączyć także oficjalny dystrybutor marki BaByliss na Allegro. Z tej okazji wprowadził wyjątkowe promocje na wybrane produkty.

Promocja ważna jest już teraz, warto więc skorzystać z oferty jeszcze zanim rozpocznie się ten cały szum związany z Black Friday.

O marce BaByliss:

Marka BaBylissPro cieszy się zaufaniem wśród profesjonalistów od 60 lat. Za jakością urządzeń stoi odpowiednie ich testowanie w wykwalifikowanych centrach, skupiające się szczególnie na ergonomii, wydajności, mocy oraz estetyce wykonania. Produkty tej marki są cenione przez profesjonalnych fryzjerów, czy barberów.



Jakie produkty BaByliss kupisz w promocyjnej cenie?

Maszynka do strzyżenia Babyliss E986E

Maszynka to świetny pomysł na prezent zarówno by podarować komuś, jak i kupić dla siebie. Model wyposażony jest w karbonowo-tytanowe ostrza, które są zarówno wytrzymałe, jak i precyzyjne. 5-stopniowa regulacja za pomocą pokrętła, umożliwia dostosowanie długości cięcia od 0,6 mm do 28 mm, co daje łącznie 45 różnych długości do wyboru. Do zestawu dołączono 8 nasadek grzebieniowych, co pozwala na dostosowanie cięcia do naszych potrzeb.

Suszarka do włosów Babyliss Super Pro 2300

Niezawodna suszarka to uniwersalny wybór, który zawsze się sprawdza! Ta została wyposażona w silnik AC, który zapewnia moc 2300 W, dzięki czemu suszenie włosów staje się szybkie i efektywne. Zastosowanie trzech różnych ustawień temperatury oraz dwóch prędkości nawiewu, umożliwia dostosowanie jej działania do własnych potrzeb. Zimny nawiew oraz technologia jonizacji gwarantują świetny wygląd włosów, bez obaw o ich zniszczenie.

Falownica Babyliss W2447E

Falownica to urządzenie dla tych, którym marzą się Hollywoodzkie fale! Model W2447E Babyliss posiada płytki pokryte specjalną powłoką turmalinowo-ceramiczną, zapewniające równomierne rozprowadzanie ciepła i minimalizowanie ryzyka zniszczenia włosów.

Oferowane są trzy różne ustawienia temperatury, począwszy od 160°C aż do 200°C, które sprawdzą się także przy włosach zniszczonych i słabych.

Prostownica Babyliss ST492E

Prostownica parowa ST492E Babyliss oferuje możliwość regulacji temperatury aż do 230°C, co pozwala na osiągnięcie szybkich i trwałych efektów prostowania. Prostownica wyposażona jest w płytki z powłoką ceramiczną o szerokości 39 mm, co pozwala na stylizację nawet długich i grubych włosów. Wbudowany generator pary kondycjonującej zapewnia optymalne nawilżenie włosów podczas prostowania, co przekłada się na zdrowszy i bardziej lśniący wygląd.







