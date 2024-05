Wygoda, porządek oraz wytrzymałość. Jakie są mocne strony kabli spiralnych?

Prócz standardowych kabli prostych na rynku spotkać można także kable spiralne. Wyróżniają się one elastyczną konstrukcją i zwijanie w charakterystyczny, spiralny sposób. Wśród ich zalet można wskazać łatwość w przechowywaniu, mniej plątania i więcej porządku, a także większa odporność na zginanie czy rozciąganie. Sprawdzą się w podróży, do samochodu, w klasie, laboratorium, czytelni, biurze czy do podłączania różnego rodzaju akcesoriów (na przykład gamingowych).

Kable spiralne w ofercie Montis - kompatybilne z różnymi urządzeniami

Marka Montis poszerzyła swoją ofertę o nowe modele kabli spiralnych o długości półtora metra (po rozwinięciu). Przeznaczone są dla laptopów, smartfonów, komputerów czy tabletów. Kable nadają się zarówno do transmisji danych (prędkość dochodzi do 480 Mb/s), jak i ładowania (natężenie do 3A). Montis oferuje trzy modele kabli spiralnych - każdy z nich ma inne złącza:

Złącza wykonane są z aluminium i tworzywa sztucznego, a ponadto jest jeszcze nylonowy oplot, co zapewnia odporność na uszkodzenia i ogólną solidność. Żyły wewnątrz kabli są natomiast zrobione z miedzi. Przekłada się to zarówno na wytrzymałość, jak i przewodnictwo elektryczne.

Poznaj bliżej kable spiralne marki Montis