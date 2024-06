Podręczny kabel 4w1 dla wygody ładowania różnych urządzeń

Na co dzień korzystamy z wielu różnych urządzeń elektronicznych. Każde z nich ma różne porty - bardziej nowoczesny USB-C, starszy, ale wciąż używany USB-A czy przeznaczony dla urządzeń marki Apple Lightning. Czy do ich ładowania oraz przesyłania danych trzeba kupować oddzielne kable? Może to być zarówno wyzwanie dla portfela, jak i zagracanie szuflad dodatkowymi kablami.

Okazuje się, że niekoniecznie. Rozwiązaniem mogą być kable z różnymi końcówkami. Umożliwiają ono podpinanie różnych urządzeń z różnymi portami.

Taki właśnie kabel 4w1 poleca marka Montis. MT128 ma jedno złącze USB-A, jedno Lightning oraz dwa USB-C (złącza główne). Oferuje różne moce i prąd ładowania w zależności od typu złącza: 20 W dla połączenia Lightning do USB-C, 65 W dla USB-C do USB-C oraz 5A 2A dla USB-A do USB-C i USB-A do Lightning. Obsługiwany standard USB to 2.0. Oznacza to, że maksymalna prędkość przesyłanych danych to 480 Mb/s.

Konstrukcja kabla jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Jeśli chcemy odsłonić złącze USB-C, odpinamy którąś górną część ze złączem USB-A lub Lightning. Kabel Montis MT128 ma długość 1 metra. Nadaje się w sam raz do domu czy użytku biurowego. Za jego wytrzymałość odpowiada nylonowy oplot.

Najważniejsze cechy kabla 4w1 Montis MT128:

cztery złącza: dwa USB-C, jedno USB-A oraz Lightning;

wygodna konstrukcja;

długość 1 metra;

obsługa różnych prędkości i napięć ładowania;

standard USB 2.0;

wytrzymały oplot.

Kabel 4w1 Montis MT128 w ofercie dystrybutora Lider Starachowice