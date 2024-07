Miniaturowe akumulatory oraz kabel USB-C do akumulatorów litowo-jonowych. Na wakacyjne wojaże i nie tylko

Lato to czas wakacji, wczasów i wyjazdów. Podczas nich często korzystamy z urządzeń przenośnych - zasilanych przez akumulator lub baterie. Lider Starachowice wprowadził do swojej oferty akumulatorki litowo-jonowe LiiBatteries, które przeznaczone są do wielokrotnego ładowania - AA (o pojemności 1700 mAh) oraz AAA (o pojemności 500 mAh). Dostępne są w paczkach po cztery sztuki. Dodatkowo w ofercie dostępny jest także kabel USB-C o długości 19 cm, do ładowania akumulatorków. Jak można przeczytać na karcie produktowej: Ładowanie odbywa się bezpośrednio przez port USB Typu C, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych baterii.

Wentylatory - idealne rozwiązanie na upalne dni. Lider poleca markę Volteno

W upał należy pamiętać o regularnym nawadnianiu i schładzaniu się. Kolejna z nowości w ofercie Lider Starachowice to wentylatory. Dystrybutor poleca m.in. cyrkulatory powietrza znanej i renomowanej na rynku marki Volteno. W katalogu produktów Lidera można przeczytać, że śmigło o wymiarach 44,7 cm x 9 cm idealnie sprawdzi się w upalne dni, zapewniając ochłodzenie.

Polecane są także modele innych marek, np. RUM-LUX.

Dystrybutor Lider Starachowice zaprasza do kontaktu i sprawdzenia obecnie dostępnych sprzętów i akcesoriów w katalogu