Opaski kablowe są powszechnie używanym drobnym akcesorium, które zasadniczo służy temu, by utrzymywać kable w porządku. Okazuje się jednak, że mogą one mieć również inne zastosowanie. Oto pięć nieoczywistych pomysłów na wykorzystanie zaciskowych opasek do kabli - niektóre z nich mogą być szczególnie przydatne w okresie wakacyjnym:



1. Naprawa okularów:

Zaciskowe opaski można wykorzystać do tymczasowej naprawy naprawy okularów. Jeśli złamała się zausznica, owijamy cienką opaskę wokół uszkodzonego miejsca i tworzymy prowizoryczne połączenie, a międzyczasie udajemy się do optyka i zamawiamy naprawę.

2. Podwiązywanie i podtrzymywanie roślin w ogrodzie

Opaski kablowe mogą być także używane przez ogrodników do podwiązywania pnących roślin i warzyw do podpórek. Są też dobre do podtrzymywania młodych drzewek - wystarczy delikatnie przymocować pień do palika. Należy jednak pamiętać o luzowaniu opasek co jakiś czas, by nie ograniczały wzrostu rośliny.

3. Zabezpieczenie bagażu

Opaski kablowe mogą przyda się podczas podróży jako dodatkowe zabezpieczenie bagażu. Musimy przewlec je przez oczka zamków błyskawicznych w walizkach czy plecakach. Utrudni to złodziejom i kieszonkowcom otwarcie bagażu. To rozwiązanie szczególnie przydatne w zatłoczonych miejscach - na lotniskach, dworcach kolejowych itd. Po dotarciu na miejsce można usunąć opaski za pomocą nożyka czy nożyczek.

4. Pomoc w stworzeniu improwizowanej kurtyny prysznicowej

Na kempingu czy w tymczasowym mieszkaniu opaski kablowe mogą pomóc w zamontowaniu prowizorycznej kurtyny prysznicowej. Wystarczy przymocować nimi kawałek folii lub lekkiego materiału do prętów lub linek rozciągniętych nad przestrzenią prysznicową. Takie rozwiązanie zapewni trochę prywatności i ochroni przed rozpryskiwaniem wody.

5. Robienie biżuterii

Opaski kablowe można wykorzystać wreszcie do stworzenia oryginalnej biżuterii - naszyjników, wisiorków czy bransoletek. To zajęcie i hobby nie tylko dla dzieci czy młodzieży, ale również kreatywnie uzdolnionych dorosłych. Taka biżuteria jest unikatowa, odporna na wodę czy rdzę.

