Lider Starachowice poszerzył swoją ofertę o produkty kuchenne marki Zwieger

Wyposażenie kuchenne jak dla profesjonalistów. Zwieger w Lider Starachowice

Oferta Lider Starachowice - dystrybutora urządzeń elektronicznych, w tym AGD i RTV - poszerzyła się o kolejną markę. Jest to zyskująca popularność w Polsce marka produktów kuchennych Zwieger.

W ofercie marki Zwieger znaleźć można garnki, patelnie, sztućce i noże, zastawę stołową, a także akcesoria kuchenne. Tworzymy dla tych, którzy tak jak my, cenią sobie w kuchni przede wszystkim jakość i funkcjonalność, dlatego w swojej ofercie posiadamy szeroką gamę produktów wykonanych z najlepszych surowców, cechujących się bezpieczeństwem i wygodą użytkowania. (...) Produkty Zwieger to wszystko, czego potrzebujesz by móc czerpać czystą radość z gotowania i spożywania posiłków - czytamy na stronie producenta. Od 2016 roku ambasadorem marki jest jest Michel Moran - restaurator, szef kuchni, gospodarz programów kulinarnych ("MasterChef", "MasterChef Junior", "MasterChef Nastolatki")

W dystrybucji Lider są obecnie różnego rodzaju noże (do warzyw i owoców, plastrowania) wraz z ostrzałkami, patelnie (do naleśników, grillowe, uniwersalne, głębokie, wok), garnki, brytfanny czy czajniki z gwizdkiem.

Lider Starachowice zachęca do sprawdzenia produktów Zwieger w swojej ofercie, a także zaprasza do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących marki Zwieger - specyfikacji produktów, ich dostępności oraz możliwości współpracy.