“Jesteśmy po Waszej stronie”. Lider nawiązał współpracę z marką Chicco

Lider sprzedaje produkty Chicco: zakupy online i oferta dla sklepów stacjonarnych

Dystrybutor sprzętu i akcesoriów AGD i RTV Lider Starachowice zdecydował się na dotarcie do nowej grupy klientów i rozpoczął współpracę z Chicco. To należąca do włoskiej Artsana Group marka, oferująca produkty i akcesoria do pielęgnacji najmłodszych oraz przeznaczone dla nich zabawki (edukacyjne, zdalnie sterowane, muzyczne, przytulanki, sensoryczne itd.). Lider będzie prowadził sprzedaż przez oficjalny kanał Allegro w Strefie Marek, jak również sprzedaż hurtową do sklepów stacjonarnych.

Obecnie w ofercie Lider Starachowice znaleźć będzie można zabawki marki Chicco, przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci. W przyszłości oferta zostanie uzupełniona o artykuły pielęgnacyjne, jak na przykład butelki czy smoczki.

Chicco przedstawia się jako marka dla rodziców, która jako cel stawia sobie to, by mogli wychowywać dziecko na swoich zasadach, w sposób, który najbardziej im odpowiada. Jesteśmy po Waszej stronie. Was wszystkich, którzy każdego dnia opiekujecie się dzieckiem. Wiemy, że robicie to z pełnym zaangażowaniem i radością. Wiemy również, że nie są Wam obce towarzyszące temu wątpliwości i niepokój. Chcemy zaopiekować się Wami oraz tymi, którymi opiekujecie się Wy, dzięki fantastycznym rozwiązaniom, które stworzyliśmy na każdą potrzebę - brzmi komunikat na stronie głównej producenta.

Przedstawiciele firmy Lider Starachowice zachęcają do kontaktu w celu dokładnego poznania oferty produktów Chicco.