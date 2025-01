Powieś swój TV. Nowe uchwyty w ofercie marki Montis

Początkiem 2025 roku marka Montis należąca do dystrybutora RTV i AGD Lider Starachowice wprowadziła do swojej oferty dwa uchwyty TV. Jeden to zupełna nowość, natomiast drugi to nowa wersja wcześniejszego uchwytu, ze zmienionym designem oraz parametrami.

Wytrzymałe i eleganckie uchwyty

Uchwyt stojący TV Montis „PICO” MT142 to nowość ofertowa. Przeznaczony jest dla telewizorów o przekątnej od 23 do 47 cali i wadze do 25 kilogramów. Jego podstawa wykonana jest ze szkła hartowanego, co zapewnia stabilne wsparcie. Solidna konstrukcja z materiałów wysokiej jakości gwarantuje trwałość, a minimalistyczny design doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. (...) Wytrzymałe szkło hartowane jest odporne na zarysowania, a jego powierzchnia łatwa do czyszczenia. To praktyczne i eleganckie rozwiązanie sprawdzi się zarówno w domowych salonach, jak i biurach - przekonuje marka Montis.

Uchwyt TV Montis „LHOTSE” MT077 to przeprojektowana wersja uchwytu, który był już w ofercie. Przeznaczony jest dla ciężkich telewizorów, do 75 kilogramów, i o przekątnej od 32 do 85 cali. Wyposażony jest także w poziomicę, która ułatwia prawidłowe zawieszenie Regulacja w pionie zapewnia doskonałą ergonomię użytkowania, dzięki czemu oglądanie telewizji stanie się prawdziwą przyjemnością. (...) Model MT077 odznacza się znakomitą jakością w rozsądnej cenie, a dzięki malowaniu proszkowemu i eleganckiemu, klasycznemu designowi sprawdzi się w każdym wnętrzu - czytamy na karcie produktowej.

Marka Montis zachęca do sprawdzenia wszystkich uchwytów do TV w swojej ofercie