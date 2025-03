Jak ważne jest bezpieczeństwo dziecka w transporcie? Nowe foteliki i wózki Chicco w ofercie Lidera

Wózki i foteliki od Chicco

Jak ważne jest bezpieczeństwo dziecka w transporcie? Odpowiedź jest oczywista - bardzo. Do tego wielu rodziców zwraca uwagę również na wygodę - dla dla malucha, jak i dla siebie.

W ofercie dystrybutora Lider Starachowice pojawiły się nowe produkty dziecięce, które sprawiają, że podróże (małe i duże) staje się bezpieczniejsze. Należą do marki Chicco od włoskiej grupy Artsana.

Nowości w ofercie Lidera to wózki spacerowe: WE, Glee Uneven oraz Glee Joking. Cechują się one wygodą, a także lekkością. Mają również homologację od urodzenia aż do wagi 22 kg, przez co mogą być używane nawet do osiągnięcia przez malucha 4 lat.

Inna propozycja to gondola-torba do przenoszenia 2w1 One4Ever Pirate Black. Lider wskazuje, że jest ona praktyczna, gdyż można ją z łatwością przymocować do fotelika samochodowego - to idealne rozwiązanie na pierwsze drzemki w podróży.





Lider poleca także wybór fotelików samochodowych i-Size - Fold&Go, Seat 105 oraz EverOne - i Kory Plus 2025 jak również Lullaglide - stojak domowy do gondoli, siedziska wózka i fotelika samochodowego.