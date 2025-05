Oświetlenie rowerowe marki Montis. Lider-Hurt poleca na sezon

Wyposażenie roweru, aby bezpiecznie z niego korzystać w nowym sezonie

Lider-Hurt przypomina o odpowiednim oświetleniu swojego jednośladu, do jeżdżenia na którym zachęca. Szczególnie poleca dostępne w swojej ofercie oświetlenie marki własnej Montis. To zarówno oświetlenie przednie, jak i tylne. Oferują one różne tryby świecenia, a także wygodne ładowanie. Mogą one również służyć jako lampki awaryjne w sytuacji, gdy trzeba będzie skorzystać z dodatkowej latarki. Niezależnie od warunków, nasza latarka jako lampka rowerowa zapewnia bezpieczeństwo i widoczność na drodze, co jest kluczowe podczas jazdy rowerem - przekonuje Lider.

Mówiąc o oświetleniu nie można zapominać także odblaskowej odzieży. A skoro już ją przypominamy, to powinna być wygodna, dobrana do aktualnej pogody i pory roku - przypomina Lider, wspominając o szykowaniu roweru na nowy sezon.

Lider-Hurt zachęca do sprawdzenia oświetlenia rowerowego w swojej ofercie