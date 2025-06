Do domu, warsztatu, na biwak. Lider-Hurt wprowadził kolejną latarkę do swojej oferty

Kolejna nowa latarka ręczna marki Montis

Starachowicki dystrybutor elektroniki wciąż rozszerza swoją ofertę oświetlenia. Niedawno wprowadził kilka latarek ręcznych. Teraz pora na kolejną. Wszystkie te latarki należą do marki własnej - Montis.

Latarka MT154 z obudową z aluminium zasilana jest dwoma akumulatorami 18650 Li-ion o pojemności 2000 mAh każdy. Ma to gwarantować czas pracy do 6 godzin - w zależności od wybranego trybu. Tryby są trzy - mocny, słaby oraz stroboskopowy. Użytkownik może dostosować intensywność światła latarki do konkretnej sytuacji. Wbudowana dioda T6 XM-L LED o mocy 5 W generuje strumień świetlny o jasności 200 lumenów, co pozwala na uzyskanie zasięgu do 200 metrów.

W zestawie z latarką otrzymujemy akumulatory, ładowarkę sieciowa oraz koszyk, który umożliwia bezpieczne umieszczenie akumulatorów wewnątrz latarki.

Latarka MT154 sprawdzi się w wielu zastosowaniach – zarówno domowych, jak i profesjonalnych. Jest odpowiednia do prac warsztatowych, inspekcji instalacji, a także jako awaryjne źródło światła podczas przerw w dostawie prądu. Doskonale nadaje się również do zabrania na biwak, wędkowanie, nocne wędrówki czy wyprawy survivalowe - przekonuje Lider. - Obsługa latarki jest intuicyjna, a przycisk zmiany trybu pracy umieszczono bezpośrednio w uchwycie, co ułatwia dostęp. Kompaktowe wymiary sprawiają, że urządzenie dobrze leży w dłoni i mieści się w większości plecaków czy skrzynek narzędziowych.

