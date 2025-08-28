Zadbaj o oświetlenie podczas pracy przy biurku. Nowa lampa w ofercie marki Montis
Powrót do szkoły, czyli więcej godzin siedzenia przy biurku, czytania i pisania. Do tego typu zadań potrzebna jest dobra lampka biurkowa. W ofercie marki Montis od Lider-Hurt można już kupić nowy model.
2025-08-28, 10:22

Lampa, która pomoże Ci zadbać o wzrok i efektywność

Jednym z najbardziej istotnych elementów pracy biurkowe jest zadbanie o właściwe oświetlenie. Dzięki niemu można uczyć się i pracować w bardziej wydajny i komfortowy sposób, bez męczenia wzroku.

Do nauki, pracy oraz innych aktywności przy biurku marka Montis proponuje nową lampkę. Model MT042-BK (w kolorze czarnym). To nowa wersja kolorystyczna wcześniejszego modelu MT042-WH (w kolorze białym). Pozwala na łatwe dostosowanie światła do każdych warunków dzięki możliwości płynnego ściemniania i zmiany barwy. Jej głowicę można łatwo wyregulować, dzięki czemu w przystępny sposób może być dopasowana do różnych warunków i zadań.

Lampka może także ładować podpięte do niej - przez port USB typu A - urządzenia (np. smartfona czy tablet). Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba się rozpraszać i odchodzić od biurka, żeby szukać ładowarki.

Lampa biurkowa Montis MT042-BK

Lampka jest świetnym kompanem podczas czytania książki, nauki czy też pracy - podkreśla Lider-Hurt, do którego należy marka Montis.

Lampa biurkowa Montis MT042-BK na biurku koło laptopa

Więcej o lampce Montis MT042-BK oraz jej specyfikacji technicznej przeczytasz na karcie produktowej

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
