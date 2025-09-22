Nowość Montis: narzędzia sieciowe 10w1 dla profesjonalistów i pasjonatów

Dla profesjonalistów i nie tylko

Dystrybutor elektroniki ze Starachowic - Lider-Hurt - prezentuje kolejną nowość w ofercie marki własnej Montis. Tym razem to zestaw narzędzi sieciowy 10w1 w etui MT183. Przeznaczony jest zarówno do profesjonalnych prac serwisowych, jak i do domu czy biura. Zawiera wszystkie podstawowe narzędzia do przygotowania, montażu i testowania przewodów.

Co wchodzi w skład zestawu?

zaciskarka 3w1 – do zaciskania wtyków, cięcia przewodów i ściągania izolacji - skraca czas pracy i ułatwia wykonywanie powtarzalnych czynności ;

tester kabli LAN (Local Area Network - sieć lokalna) – do sprawdzania przewodów z wtykami RJ11 (złącze telefoniczne), RJ12 (złącze telefoniczne systemowe) i RJ45 (złącze sieciowe Ethernet) - pozwala szybko wykryć błędy w ułożeniu żył przewodu lub przerwy w przewodach ;

narzędzia do ściągania izolacji – różne modele do przewodów sieciowych CAT5 / CAT5E / CAT6 / CAT7 oraz do przewodów koncentrycznych - do dokładnego przygotowania kabli do montażu ;





narzędzie do zaciskania przewodów KRONE LSA/DUAL BLOCK – do pracy z rozdzielnicami i instalacjami telefonicznymi ;





śrubokręty – płaski i krzyżakowy o rozmiarze 3×75 mm - do prostych prac montażowych i regulacyjnych ;





wtyki RJ45 (10 szt.) – podstawowe złącza do przewodów sieciowych .

Narzędzia są w niewielkim etui z materiału, z suwakiem i zawieszką.

Zestaw umożliwia cięcie kabli, zdejmowanie izolacji, zaciskanie wtyków RJ45 oraz kontrolę poprawności połączeń. Całość została umieszczona w poręcznym etui, które ułatwia przechowywanie i transport. Dzięki swojej kompletności zestaw nadaje się zarówno dla początkujących użytkowników sieci domowych, jak i osób pracujących przy instalacjach teleinformatycznych - możemy przeczytać w informacji od dystrybutora.

Cześć poszczególnych akcesoriów (tester, zaciskarki wtyków i przewodów oraz narzędzie do ściągania izolacji) można również kupić osobno.

Zestaw Montis MT183 oraz wybrane akcesoria już dostępne w kategorii Narzędzia w ofercie Montis Polska!