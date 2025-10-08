Uniwersalny uchwyt dla średnich i dużych telewizorów - do domu i do biura. Nowość od marki Montis

Dla telewizorów od 37 do 105 cali, z szerokim zakresem regulacji.

Marka własna firmy Lider-Hurt - Montis - poszerzyła się o kolejny produkt. Tym razem jest to nowy uchwyt telewizjny - MT162 “Denali” (podobnie jak w przypadku innych uchwytów Montis nazwa nawiązuje do góry - w tym wypadku Mount McKinley na Alasce). Jest to uchwyt uniwersalny, dla ekranów o rozdzielczości od 37 do 105 cali. Nadaje się więc zarówno dla telewizorów o średnich rozmiarach, jak i bardzo dużych. Maksymalny udźwig to 75 kg. “Denali” obsługuje standard VESA w przedziale od 200x200 do 600x800.

Oferuje też szeroki zakres regulacji. Możliwe jest lekkie nachylenie telewizora w dół lub w górę oraz swoboda ustawienia kąta w poziomie. Natomiast odległość od ściany można ustawić w zakresie od 73 do 609 mm.

Jak podaje Lider-Hurt, Montis MT162 “Denali” sprawdza się zarówno w domach, jak i przestrzeniach biurowych. Można przy jego pomocy oglądać zarówno filmy i seriale czy wydarzenia sportowe, jak i grać w gry czy prezentować wykresy lub inne biznesowe materiały.

Dzięki szerokiej regulacji użytkownik może dopasować położenie telewizora tak, aby oglądanie było komfortowe z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Solidna, metalowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i stabilne utrzymanie nawet dużych ekranów. Uniwersalny zakres obsługiwanych standardów VESA sprawia, że uchwyt pasuje do wielu modeli telewizorów dostępnych na rynku - czytamy na karcie produktu.

Więcej informacji o uchwycie TV “Denali” znajdziesz na stronie Montis Polska