Uniwersalny uchwyt dla średnich i dużych telewizorów - do domu i do biura. Nowość od marki Montis
Marka dystrybutora Lider-Hurt wprowadziła do swojej oferty kolejny uchwyt TV. Przeznaczony jest zarówno do domów, jak i do biur czy sal w korporacjach.
2025-10-08, 08:00

Dla telewizorów od 37 do 105 cali, z szerokim zakresem regulacji.

Marka własna firmy Lider-Hurt - Montis -  poszerzyła się o kolejny produkt. Tym razem jest to nowy uchwyt telewizjny - MT162 “Denali” (podobnie jak w przypadku innych uchwytów Montis nazwa nawiązuje do góry - w tym wypadku Mount McKinley na Alasce). Jest to uchwyt uniwersalny, dla ekranów o rozdzielczości od 37 do 105 cali. Nadaje się więc zarówno dla telewizorów o średnich rozmiarach, jak i bardzo dużych. Maksymalny udźwig to 75 kg. “Denali” obsługuje standard VESA w przedziale od 200x200 do 600x800. 

Oferuje też szeroki zakres regulacji. Możliwe jest lekkie nachylenie telewizora w dół lub w górę oraz swoboda ustawienia kąta w poziomie. Natomiast odległość od ściany można ustawić w zakresie od 73 do 609 mm. 

Uchwyt TV Montis "Denali" z detalami konstrukcji; napis "Denali. Uniwersalny regulowany uchwyt ścienny"

Jak podaje Lider-Hurt, Montis MT162 “Denali” sprawdza się zarówno w domach, jak i przestrzeniach biurowych. Można przy jego pomocy oglądać zarówno filmy i seriale czy wydarzenia sportowe, jak i grać w gry czy prezentować wykresy lub inne biznesowe materiały.

Dzięki szerokiej regulacji użytkownik może dopasować położenie telewizora tak, aby oglądanie było komfortowe z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Solidna, metalowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i stabilne utrzymanie nawet dużych ekranów. Uniwersalny zakres obsługiwanych standardów VESA sprawia, że uchwyt pasuje do wielu modeli telewizorów dostępnych na rynku - czytamy na karcie produktu.

Więcej informacji o uchwycie TV “Denali” znajdziesz na stronie Montis Polska 

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
montis-mt162-denali-uchwyt-tv.jpg montis-mt162-denali-uchwyt-tv-2.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Lider-Hurt Bogdan Maciąg Spółka komandytowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.