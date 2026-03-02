Lider-Hurt ogłasza marcowe promocje - darmowa dostawa od 50 PLN i gadżet za 1 gr
Dystrybutor elektroniki i właściciel marki Montis z okazji nadejścia wiosny ogłosił aż dwie akcje promocyjne.
2026-03-02, 09:28

Darmowa dostawa od 50 PLN

Lider-Hurt, starachowicki dystrybutor elektroniki oraz właściciel marki Montis, przygotował aż dwie akcje promocyjne na początek wiosny.  Pierwsza dotyczy obniżenia kwoty dla darmowej dostawy. Do końca marca będzie to 50 PLN. Lider-Hurt zaznacza, że chodzi o zamówienia opłacone online, nie z płatnością za pobraniem. 

Po prawej stronie ciężarówka kurierska, nad nią dron z paczką. Po lewej stos paczek. Na środku napis "Darmowa dostawa od 50 zł!", nad nim stos paczek. Na dole napis: "Promocja dotyczy wyłącznie zamówień opłaconych online. Promojcja trwa do 31.03.2026 r.".

Gadżet - organizer rzep do kabli - za 1 gr

Druga promocja dotyczy zamówień od 100 PLN. Dystrybutor dorzuca do nich - za symboliczny grosz - gadżet z marki własnej. To przydatny organizer rzep do kabli Montis MT102-2 o długości 2 metrów. Aby go zdobyć w promocyjnej cenie, należy go dodać do koszyka i wpisać kod wiosna.

Zwinięty organizer rzep do kabli Montis MT102-2 - zbliżenia na rzep oraz warstwę zewnętrzną w dymkach

Obie akcje promocyjne trwają do 31.03.2026 roku (lub - w przypadku drugiej - do wyczerpania zapasów) - Lider-Hurt zachęca do skorzystania

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
darmowa-dostawa-od-50-pln.jpg organizer-rzep-do-kabli-montis-mt102-2.jpg
Lider-Hurt Bogdan Maciąg Spółka komandytowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
