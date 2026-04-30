Montis wprowadził do oferty nowe uchwyty telewizyjne
Oferta marki należącej do Lider-Hurt poszerzyła się o kolejne trzy modele naścienne. Wszystkie odnzaczają się wytrzymałością oraz dużą możliwością regulacji.
2026-04-30, 12:32

Trzy nowe uchwyty  w ofercie Montis Polska

Marka własna Lider-Hurt ze Starachowic, Montis, znowu zwiększyła ofertę uchwytów telewizyjnych.  Do asortymentu weszły trzy nowe modele, które powstały dla montażu naściennego.

Uchwyt TV „KASPROWY” MT194 został zaprojektowany dla telewizorów o wadze do 25 kg i przekątnej od 14 do 43 cali. Dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i nie dominuje przestrzeni wizualnie. Mechanizm uchwytu umożliwia szybkie zmiany pozycji bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Obrót w poziomie aż do 180° oraz regulacja pochylenia w pionie w zakresie od -10° do +3° pozwalają na dostosowanie kąta widzenia do warunków pomieszczenia.  Całość obsługuje szeroki zakres rozstawów otworów montażowych do 200 mm w pionie i poziomie.

Uchwyt MT194 Kasprowy

Uchwyt TV „VINSON” MT193 to rozwiązanie przeznaczone do ekranów wadze do 35 kg i przekątnej od 22 do 55 cali. Zakres obrotu od -180° do 180° zapewnia dużą elastyczność ustawienia telewizora w pomieszczeniu, a pochylenie w zakresie od -3° do +10° pozwala na ustawienie pozycji telewizora względem linii wzroku użytkownika. Możliwe jest ograniczenie refleksów świetlnych oraz poprawa czytelności obrazu, co ma znaczenie podczas oglądania telewizji w różnych warunkach oświetleniowych.

Uchwyt TV MT193 "Vinson"

Z kolei uchwyt „SIERRA” MT192 dla telewizorów do 50 kg o przekątnej od 23 do 75 cali sprawdza się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i biurowych. Dzięki przemyślanej budowie możliwe jest zachowanie porządku w okablowaniu oraz lepsze zagospodarowanie przestrzeni wokół urządzenia. Metalowa konstrukcja uchwytu została zaprojektowana z myślą o stabilnym utrzymaniu telewizora nawet przy maksymalnym obciążeniu, dzięki czemu całość zachowuje sztywność i odporność na odkształcenia podczas codziennego użytkowania - czytamy w opisie na stronie.

Uchwyt MT192 "Sierra"



Lider-Hurt zachęca do sprawdzenia całej oferty uchwytów ekranowych Montis Polska

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
montis-kasprowy.jpg montis-sierra.jpg montis-vinson.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Lider-Hurt Bogdan Maciąg Spółka komandytowa
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.