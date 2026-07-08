Nowość w ofercie Montis - piloty uniwersalne do Smart TV i klimatyzacji

Montis dołącza do popularnej niszy RTV

Piloty uniwersalne to popularna nisza sprzętowa. Dzięki nim nie zawsze trzeba kupować dedykowanego pilota (np. gdy oryginalny został zgubiony lub zniszczony) - są jego tańszą i łatwiej dostępną na rynku alternatywą.

Montis Polska - marka własna Lider-Hurt - poszerzyła swój asortyment właśnie o kategorię pilotów uniwersalnych. Przede wszystkim znajdziemy w niej modele do Smart TV popularnych na rynku marek (Samsung, LG, Philips, Panasonic oraz Sony).

Do telewizorów marki Samsung

Do telewizorów marki LG

Do telewizorów marki Panasonic

Do telewizorów pozostałych marek

Lider-Hurt zwraca uwagę, że modele działają z dużej odległości (do co najmniej 8 metrów). Zachęca do sprawdzenia kompatybilności na kartach produktowych poszczególnych pilotów. Uniwersalny pilot progromowalny można zaprogramować według marki, za pomocą kodu, przez automatyczne połączenie, wyszukiwanie jednym klawiszem (gdy kod nie jest znany), a także wyszukiwanie pojedynczyo/automatycznie.

Pilot do klimatyzacji

Oprócz modeli do obsługi TV Lider wprowadził do marki Montis także uniwersalnego pilota do obsługi klimatyzacji. Model MT215 współpracuje m.in. z markami Gree, Mitsubishi, Midea, Toshiba, Haier, LG, Samsung, Daikin, Electrolux, Whirlpool, Carrier, Hisense, Hitachi, Sharp, TCL czy York. Możliwe jest skorzystanie z kilku metod programowania - ręczne wpisanie kodu, automatyczne wyszukiwanie lub szybkie wyszukanie według marki. Pilot pozwala obsługiwać podstawowe funkcje klimatyzatora lub - zależnie od marki - funkcje dodatkowe.