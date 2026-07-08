Nowość w ofercie Montis - piloty uniwersalne do Smart TV i klimatyzacji
Marka własna Lider-Hurt ma od niedawna zupełnie nową kategorię. Są to piloty uniwersalne do Smart TV popularnych na rynku producentów, a także do klimatyzacji.
2026-07-08, 07:00

Montis dołącza do popularnej niszy RTV

Piloty uniwersalne to popularna nisza sprzętowa. Dzięki nim nie zawsze trzeba kupować dedykowanego pilota (np. gdy oryginalny został zgubiony lub zniszczony) - są jego tańszą i łatwiej dostępną na rynku alternatywą

Montis Polska - marka własna Lider-Hurt - poszerzyła swój asortyment właśnie o kategorię pilotów uniwersalnych. Przede wszystkim znajdziemy w niej modele do Smart TV popularnych na rynku marek (Samsung, LG, Philips, Panasonic oraz Sony). 

Ręka trzymająca uniwersalny pilot Montis do TV

Do telewizorów marki Samsung 

Do telewizorów marki LG

Do telewizorów marki Panasonic

Do telewizorów pozostałych marek

      Uniwersalny programowalny pilot Montis

      Lider-Hurt zwraca uwagę, że modele działają z dużej odległości (do co najmniej 8 metrów). Zachęca do sprawdzenia kompatybilności na kartach produktowych poszczególnych pilotów. Uniwersalny pilot progromowalny można zaprogramować według marki, za pomocą kodu, przez automatyczne połączenie, wyszukiwanie jednym klawiszem (gdy kod nie jest znany), a także wyszukiwanie pojedynczyo/automatycznie.

      Pilot do klimatyzacji

      Oprócz modeli do obsługi TV Lider wprowadził do marki Montis także uniwersalnego pilota do obsługi klimatyzacji. Model MT215 współpracuje m.in. z markami Gree, Mitsubishi, Midea, Toshiba, Haier, LG, Samsung, Daikin, Electrolux, Whirlpool, Carrier, Hisense, Hitachi, Sharp, TCL czy York. Możliwe jest skorzystanie z kilku metod programowania - ręczne wpisanie kodu, automatyczne wyszukiwanie lub szybkie wyszukanie według marki. Pilot pozwala obsługiwać podstawowe funkcje klimatyzatora lub - zależnie od marki - funkcje dodatkowe.

      Ręka trzymająca pilot Montis do sterowania klimatyzacją

      KONTAKT / AUTOR
      Maciej Gaździcki
      SEO & Content Copywriter
      2moro
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